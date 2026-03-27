Maynor Solano anuncia que vuelve a la televisión a pocos días de renunciar a Multimedios

Tres días después de su salida de Multimedios Canal 8 por renuncia, el periodista deportivo Maynor Solano, dio a conocer que regresa a la televisión.

En un posteo en Instagram que tituló “Te informaremos por la noche”, el comunicador anunció que se integrará al canal deportivo FUTV y al programa La Jornada, que presentará al lado de Carlos Serrano, de Repretel.

Maynor Solano se integra a FUTV. (Instagram/Instagram)

“A partir de ahora formo parte del staff de FUTV y estoy feliz de compartirlo con ustedes. Desde el lunes 6 de abril, los invito a acompañarnos en La Jornada FUTV”, indicó Solano.

El programa entra en una nueva etapa en el canal, de ahí su incorporación al equipo. Según contó Solano, La Jornada se convertirá en el “primer programa diario” de FUTV.

“Informaremos en vivo de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y cuando haya partidos por FUTV iremos en vivo a las 10:30 p.m.”, agregó.

Maynor Solano trabajará al lado de Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

Celebró que su regreso será al lado de Serrano, a quien llamó “mi gran amigo” y dijo que contarán con “la energía y talento de jóvenes periodistas de FUTV”.

“Asumo este nuevo reto profesional con ilusión y compromiso, ¡y espero que nos acompañen cada noche!”, finalizó.