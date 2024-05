Mbappé y Keylor Navas protagonizan una escena que quedará guardada en la memoria de los fiebres

(captura)

Mbappé compartió con Keylor Navas un emotivo momento que quedará guardado en la memoria de muchos de sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el astro francés compartió una imagen de él junto al guardameta tico, donde se ven ambos abrazados y de espaldas.

“Legend. Thanks for everything you gave to us. My big bro Navas”, (“Leyenda. Gracias por todo lo que nos diste. Mi hermano mayor Navas”).

Recordemos que el duelo de este domingo ante el Toulouse era el último juego de estas dos grandes figuras con el PSG, el francés jala porque no va a renovar su contrato con el cuadro parisino y Navas se despidió el pasado viernes porque se le vence el contrato y no era tomado en cuenta.

Otra de las cosas que más llamó la atención en ese juego de despedida, es que como ambos tienen tan buena relación, Mbappé corrió hasta el banquillo a abrazar a Navas, al minuto 8′, segundos después de haber marcado el primer gol del juego.