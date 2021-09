“¿Qué puedo hacer si estuve saliendo con una persona y simplemente me dejó de escribir? Después me di cuenta que él me bloqueó de sus redes sociales y no quiere hablar conmigo. Tengo una necesidad de entender qué fue lo que pasó porque no me dio ninguna explicación”.

1. Eso es complejo y claramente es también uno de los temas frecuentes en esta columna. Hoy le llamamos a esto “fantasmear”, cuando alguien simplemente desaparece y nos deja con la pelota picando en el campo, es difícil de asimilar.

2. Ante esto, si bien no vamos a saber exactamente qué fue lo que motivó a la otra persona a tomar esta posición en la que nos bloquea, desaparece y deja de comunicarse, sí nos deja una respuesta totalmente clara, esta persona no quiere nada con nosotros, por la razón que sea.

3. Acá hay dos componentes importantísimos:

a. Primero, hacer una revisión objetiva y analizar si alguna de mis conductas, ideas o expresiones pudieron haber motivado esto, y si se llega a la conclusión de que efectivamente se actuó con una funcionalidad positiva y la persona simplemente desapareció, el tema lo tiene el otro.

b. El segundo componente es asumir que el hecho de que desaparezca y nos deje de hablar, nos mueve emociones como el ego, nos duele el corazón y lo leemos como rechazo o, incluso, abandono. Esto requiere un trabajo importante a nivel de reconocimiento emocional, pero también debe movernos a dejar de insistir en buscar a una persona que ha dejado claro que ya no quiere nada con nosotros.

4. Trabajar sobre asumir la realidad, tal y como fue, es como un componente liberador, pues nos damos cuenta que es una decisión de la otra persona. Aprender a soltar, cerrar el ciclo y estar dispuestos a avanzar es el único camino frente a todo esto.