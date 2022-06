“Me cansa que pregunten si nos vemos el fin de semana, porque me siento controlada”

“A veces, cuando empiezo a conocer a alguien terminó arruinando las cosas. Mi hermana dice que me pongo a la defensiva. Salía con un muchacho, pero me cansa que desde el martes empiece a preguntar si nos vemos el fin de semana, porque me siento controlada. Mi hermana dice que eso es normal y que la gente pregunta para ponerse de acuerdo, pero a mí me parece que no, que ahora la gente quiere ir muy rápido. Esto me ha pasado con varias personas y simplemente me desaparezco, pero sí quiero estar con alguien que haga las cosas como yo”.

1. Cuando se plantea algo como esto: “no sé qué es lo que me pasa”, se tiene un reto de análisis y de crecimiento personal, por lo que es muy importante que tome una decisión ya que esto le ha sucedido varias veces y debería ir a fondo para entender qué es lo que le pasa.

2. Su hermana le dice que es normal, cuando se está conociendo a alguien, la planificación de salidas para irse conociendo, por lo que su lectura sea de agotamiento y que lo sienta como control no calza. Aquí hay una oportunidad de mejora, sobre todo porque usted lo ha repetido muchas veces y termina desapareciendo.

3. Si usted realmente considera que tener una relación de pareja es importante en su vida, debe revisar los patrones de interacción y su perspectiva respecto a cómo comportarse desde las primeras etapas de una relación porque se necesita una correspondencia sana, apertura, flexibilidad, creatividad, disposición, transparencia, comunicación constructiva, anuencia y mucho más para construir una relación. Si se establece su criterio como el único válido podría tener conclusiones equivocadas.

4. Construir una relación requiere claridad personal y tener la certeza interior de que está lista para la construcción de esta, lo cual está asociado a la estabilidad emocional personal, así que hay muchas oportunidades de mejora. Busque apoyo terapéutico profesional y trabaje en esto, quizá pueda darle un norte diferente a sus elecciones afectivas.