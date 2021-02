“Me cansé de darle oportunidades a mi novio para que al final siempre hiciera lo mismo. Él de un momento a otro me termina, se pierde y vuelve con el discurso: “te lo prometo, esta vez va en serio”, pero luego me la aplica. Ya son varios años en esto y lo terminé de forma definitiva, pero estoy muy resentida de que no haya valorado las oportunidades y ahora me siento obstinada y no creo en nadie”.