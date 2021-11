“Me cansé de la gente que solo escribe por Facebook y nunca saca tiempo para conocernos”

“Me encuentro en una etapa de mi vida, a mis 54 años, que podría decir que es la mejor que me ha tocado vivir, pues me divorcié hace un tiempo atrás y me siento feliz, liberada. He trabajado mucho en sentirme bien a todo nivel. Estoy abierta conocer gente, pero como que me cansé de la gente que solo escribe por Facebook y nunca saca tiempo para poder conocernos”.

1. Que bueno que usted está en una etapa de replanteamiento de vida y que en este momento tenga muy claro su bienestar, esta posición de desarrollo personal es fundamental para establecer no solo una nueva visión de vida sino para abrazar la vida con mayor serenidad.

2. En este proceso, claramente, si uno se abre a conocer personas hay que considerar que nos vamos a topar con algunas con las cuales vamos a tener algún elemento inicial que mueva la interacción, pero que sobre la marcha posiblemente modifiquemos esta perspectiva, pues puede que nos topemos con cosas que no nos agradan, por tanto, no hay que frustrarse, hay que aprender a interactuar, conocerse, evaluar y luego definir si hay viabilidad o no para una relación de amistad o eventualmente una relación de pareja.

3. Esto implica que si usted tiene disposición de tiempo, se ha dado a la tarea de tener disponibilidad y se topa con personas que están en una frecuencia confusa y difusa, no se frustre, simplemente no hay viabilidad.

4. Creo que esto es muy frecuente, que personas se contacten por redes, que se sientan bien mensajeando, pero cuando planteamos un “tomémonos un café”, no hay disponibilidad por mil razones. Entonces, se avanza sin preguntarnos qué pasa con la otra persona, solo se debe tener muy claro lo que usted desea para su vida.

5. Replantear procesos de vida requiere mucha conciencia personal de desarrollo, pero a la vez también es muy importante tener criterios objetivos y, adicional a esto, estar dispuesto a comprender que todos en la vida tenemos diferentes agendas y no siempre se tiene la misma disponibilidad, pero no por ello significa que vamos a justificar, tolerar o aguantar cosas con las que definitivamente no lo vamos a lograr.