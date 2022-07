“Me castigo cuando me equivoco y de la pena lo que hago es alejarme”

“A veces me da pena cuando me equivoco, me castigo mucho, me trato muy mal, como dicen me autosaboteo. La verdad a veces de la pena lo que hago es alejarme. Quisiera ser más seguro y dejar de tratarme de esta forma”.

1. Todos van a pasar en la vida por múltiples etapas en las que se van a equivocar y a tener que enfrentar comentarios, señalamientos, criticas, evaluaciones, y mucho más. La importancia es ser humilde para reconocer oportunidades de mejora, no tomar las cosas a nivel personal y crecer con cada una de estas experiencias.

2. Si cuando le pasan estas cosas cambia su percepción personal y afecta su autoconcepto, autoestima, autovalía, y mucho más, hay que revisar si esto es un tema de heridas emocionales. Si esa es su forma de pensar o reconocer es porque su historia de vida le ha llevado a este punto, hay muchas razones para desarrollar un patrón como el suyo, pero esto se puede analizar y sanar para mejorar su gestión emocional, lo cual requiere de terapia.

3. En la vida es importante reconocer qué causa la contradicción o el miedo para asumir todo aquello que le trae sentimientos o pensamientos, al punto de modificar su conducta creando reacciones que limitan su potencial. Es importante trabajarlo, no dejar que pase el tiempo, esperando que las cosas se resuelvan. A veces asumir una posición pasiva solo pertetúa el malestar, el tiempo no resuelve las cosas, son sus acciones lo que cambia el curso de la historia.

4. A veces es complicado y dificil de enfrentar algo que lleva tiempo robándole la paz, es importante que pueda modificiar su historia, pero hay momentos para reconocer su vulnerabilidad e impotencia para aceptar que necesita ayuda. Aceptar estole puede ayudar a trazar nuevos caminos y replantear su forma de ser, le invito a buscar ayuda, a darse la oportunidad de crecer para que a partir de esta decisión pueda crear nuevos objetivos.