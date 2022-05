“Me considero una persona muy fastidiosa, caprichosa y complicada. Sé que tengo que hacer terapia, pero ¿por qué la gente no me acepta simplemente? ¿Por qué tengo que ser yo la que cambie? He tenido muchos problemas con mis expareja por esto”.

1. Debe buscar apoyo terapéutico para revisar su posición a fondo. Responda esta pregunta: ¿Fastidiar o construir en una relación? Las relaciones son interpretadas como algo difícil y en alguna medida es así, porque toda relación humana tiene que pasar por el plano de la negociación, la escucha, la comprensión, el ceder y aportar, cosa que a veces no es sencilla por razones como el carácter, el manejo de emociones, las posiciones defensivas, un orgullo desmedido, el egoísmo, patrones de agresión, problemas de autoestima e ideas fijas, que al final no suman.

2. Puede optar por el conflicto o por el crecimiento personal, pero si no sabe hacer la diferencia habrá que educarse a nivel emocional y hay millones de recursos disponibles. haga un análisis sencillo:

a. Cuando dice: “no”, es tan solo porque no está de acuerdo, pero no tiene un argumento válido, es decir, puede más el capricho.

b. Cuando se enoja tan solo porque le cuesta aceptar que está en un error y empieza a alimentar una discusión para sostener una posición improductiva, ¿qué efecto deja esto en los demás?

c. Cuando no le da la gana de escuchar, comprender y proponer, ¿realmente espera que una persona se quede feliz a su lado?

d. Cuando explota, ofende y pega gritos y ¿espera que la otra persona le entienda?

3. La empatía, la prudencia, los silencios, el respeto, el análisis, la mesura, la autocrítica constructiva, el control de impulsos, en fin, esto y mucho más, debe ser parte de una relación, de lo contrario, no se puede construir relaciones de pronóstico positivo.

4. Una relación se construye cuando se aplican los antídotos del fastidio emocional: 1. Paciencia para escuchar. 2. Prudencia para hablar. 3. Apertura para aceptar. 4. Motivación para cambiar y actuar. 5. Perdón para avanzar. 6. Transformación para crecer como personas. 7. Creatividad para buscar soluciones. 8. Humildad para aceptar errores. 9. Compromiso para crecer mutuamente.