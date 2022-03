“Me convertí en una persona muy sumisa y callada por lo que quiero un cambio”

“Mi historia familiar fue muy dura, ya que viví un infancia y adolescencia muy dolorosa, con muchos problemas familiares y tomé malos caminos, pero cambié y mi anhelo tener una relación estable y una buena familia. Con mi novia fue muy difícil, pero me di cuenta que no me convenía seguir ahí, aguanté muchas cosas esperando que todo funcionara y entendí que me convertí en una persona sumisa y callada por lo que quiero un cambio”.

1. Hay un libro muy hermoso de doña Matilde Garvich que se llama “Entre nosotros dos” y parte de un análisis de la historia de vida y las heridas emocionales y cómo estos procesos pueden afectar las decisiones de adultos, así que debería leerlo.

2. Todos pueden cambiar su historia, cuando se toma decisiones tratando de compensar el pasado, el camino puede ser complejo, tiene que tomar en cuenta que un buen punto de partida es revisar muy bien sus decisiones. La vida puede cambiar para bien, porque comprender desde dónde toma decisiones siempre contribuye al desarrollo personal.

3. Por ejemplo, una persona, por su historia de vida, tiene miedo al abandono y cabe la posibilidad que de adulto se convierta en condescendiente y complaciente, con el objetivo de evitar un nuevo abandono y esto podría sesgar su visión y llevarlo a crear patrones de relación en los que podría aguantar muchas cosas, de ahí la importancia de tomar conciencia de sus procesos emocionales para aprender a gestionar mejor sus decisiones.

Es importante aprender a identificar patrones para que no se vuelvan a repetir.

4. Darse cuenta de la realidad le permite funcionar con una conciencia emocional diferente, procurando siempre, desde la búsqueda de la realización personal, construir relaciones con la mayor estabilidad emocional posible. Debe reconocer sus vacíos emocionales, para trabajar los miedos, carencias, creencias, que a veces tiñen las elecciones. Usted va por buen camino al tomar consciencia, por lo que con la transformación podrá dar un giro positivo a su vida.