“Mi pareja es una persona que siempre tiene algo qué decir y tengo que reconocer que a mí me cuesta aceptar la crítica. Él muchas veces tiene la razón porque yo soy de improvisar y él no, por lo que a veces me equivoco, pero él dice las cosas de mala manera y no me gusta que haga comentarios, porque a veces me siento ofendida y esto me molesta”.