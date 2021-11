“Me da pereza estar con alguien que tiene miedos”

“Me separé hace varios meses y luego empecé a conocer a un muchacho, que podría decir que es un buen hombre, pero dice que se siente inseguro. Esto la verdad me da un poco de pereza porque creo que tengo muy claro lo que quiero y no es que esté a la defensiva, como dice mi familia, es que me da pereza desgastarme con alguien que tiene miedos e inseguridades”.

1. El propósito de cada experiencia que vivimos está orientado a que precisamente desarrollemos una visión con la mayor claridad posible respecto a lo que queremos en una relación de pareja y, tener claridad, no necesariamente es estar a la defensiva, es tener criterios de evaluación.

2. A veces se sale de una relación y se considera que el éxito de estos procesos está en lograr tener una nueva relación de pareja, pero no necesariamente debe ser visto así. En una primera etapa posterior a una separación es fundamental tener muy claro qué se quiere y qué no se quiere a partir de las experiencias vividas, no como un proceso defensivo sino como una etapa de elecciones conscientes.

3. Ir más allá del “me gusta mucho” está en poder analizar las razones por las cuales podría o no estar en una relación. Este proceso de reflexión es fundamental para buscar estabilidad emocional y no asumir las cosas de forma impulsiva o estableciendo relaciones sin tener un alto grado de certeza sobre por qué nos estamos permitiendo estar con esa persona.

4. Definir nuestro camino muchas veces nos pondrá frente a la posibilidad de hacer análisis conscientes y no se trata de estar simplemente porque sentimos atracción o porque hay algunos componentes que nos agradan de la otra persona, el tema es poder desarrollar una visión integral, profundamente clara de lo que deseamos y esto requiere prudencia, convicción, claridad, sensatez, y mucho más. Usted es la que marca su ritmo y define el porqué de sus elecciones, no es la opinión de los demás.