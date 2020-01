“Me considero una persona muy sola, ya que tuve un noviazgo entre los 18 y los 31 años, tiempo que le dediqué a mi novio, pero él se fue y me quedé muy sola, porque no tengo amigos. Por él dejé atrás la universidad, el trabajo, los amigos del colegio y me siento encerrada en mi casa y muy enojada con él. Ya no confío en nadie”.