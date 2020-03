“Hace quince años me casé por despecho con una persona a la que conocí seis meses después de haber terminado con una ex y desde entonces nunca he sido feliz. A los dos años de estar casado conocí a otra muchacha con la que he tenido una relación permanente, pero ella me dejó porque son muchos años así y decidí quedarme con mi esposa, porque es muy buena gente, pero ahora me siento muy mal, porque no quiero estar con ella y la otra muchacha ya rehízo su vida. ¿cómo puedo hacer para convencerme de que tengo que quedarme con mi esposa y tratar de ser feliz?”.