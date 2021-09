“Tengo mucha ira, ya que mi expareja me dejó y empezó a salir con otra persona, así de sencillo. ¿Cómo es posible que me haga esto? No solo que me dejó, sino que hora me restriega en la cara que tiene una nueva relación y por todos lados me sale con esa mujer, porque se la pasa publicando fotos. Esto no se lo puedo perdonar”.

1. Se debe partir de una realidad, ustedes ya no son pareja y valorar si fue pronta o no la sustitución, si convenía o no, o que él entrara en una nueva relación o no, ya no le corresponde a usted analizarlo. Todo esto son decisiones personales de una persona que hoy no está con usted, aunque se podría decir mucho sobre esta pronta relación de su expareja, lo cierto es que ustedes ya no son pareja,.

2. Vivir una separación desde esta posición: “me sustituyó”, “me restriega a su pareja en la cara”, “me desplazó” o “me borró de su vida”, es asumir que él tiene una unión personal contra usted. El terminó una relación con usted e inició una nueva relación porque a partir de la ruptura se replanteó la vida. Si usted considera que esto lo está haciendo para afectarla, con esta posición le esta dando un tinte muy complejo a su proceso de duelo.

3. Considerar que toda acción de su expareja es una afrenta personal y pasar monitoreando a través de redes sociales o mensajería de texto o cualquier otra aplicación lo que hace la expareja, es sujetarse a un proceso emocional aún más doloroso.

4. Usted terminó con él, él terminó con usted, esta es la realidad. Creo que su energía debería estar enfocada en resolver su vida, asuma su historia y deje de pensar que todo lo que hace su expareja es en contra suya. Se termina una relación para comenzar una nueva vida, no para vivir en la sombra de la vida de su expareja.