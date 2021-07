“Me detectaron un cáncer y mi esposo no comprende que no tengo ganas de tener sexo”

“He pasado por muchas cosas, ya que recientemente fallecieron mis padres con varios meses de diferencia, me detectaron un cáncer de tiroides y estoy en espera de una biopsia, porque tengo una pelotita en un pecho, pero mi esposo no comprende que en este momento no tengo ganas de tener sexo. Él dice que me volví aburrida y que no me queje si busca a otra”.

1. La posición de su esposo es lamentable y según su descripción podría interpretarse como insensible. La vida sexual en una pareja no es una obligación es un acto de correspondencia propio de la construcción de la intimidad emocional.

2. Usted está atravesando un proceso de duelo, empieza a tratarse un cáncer de tiroides y está al espera de una biopsia, asuntos que la mantienen en un estado de estrés y tensión, de cambios emocionales que son propios de todo lo que está viviendo y en el que la vida sexual no es una prioridad. Usted tiene derecho a pensar en su salud y en su recuperación física y emocional.

3. Ser pareja es crear un estilo de vida que sea solidario a todo nivel (económico, afectivo y sexual). Una relación no se mide por la frecuencia sexual, sino por la capacidad de crear una visión de apoyo y afecto sano y solidario en circunstancias complejas.

4. Es lamentable que su pareja la presione y la culpabilice. Usted no está obligada a corresponder a las necesidades físicas de su pareja, ya que usted tiene derecho a un tiempo de recuperación y esto es un acto de respeto y decencia, que debería aplicar su esposo. Él debería asumir esta realidad desde la comprensión y el apoyo. Si los procesos de presión a nivel sexual les causan estrés, lo mejor es que busquen ayuda profesional porque ustedes están enfrentando una etapa de vida muy fuerte y sería oportuno que se permitan dejarse ayudar para que puedan pasar por esto con la mayor serenidad posible. Su esposo debería formar parte de este proceso terapéutico.