“Durante muchos años mi esposo y yo no hemos tenido una bonita relación, de hecho solo convivíamos en la misma casa y cada uno en su cuarto, por lo que no hacíamos el amor, ni nada juntos. Me di cuenta que está con otra mujer y a mí se me despertó el amor, la pasión y el deseo, por lo que quiero estar con él, pero no quiere nada conmigo. No me canso de orar por la restauración de mi matrimonio”.