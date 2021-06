“Me di cuenta que mi pareja tenía varias relaciones y siento que fui una buena novia, pero simplemente no quise continuar. Fue muy raro porque el día que terminamos él lloraba y me pedía perdón, decía que no era mi culpa y ahora me está mandando mensajes pidiendo regresar, pero también diciéndome que yo lo lleve a todo esto y me ha tratado muy mal. Dice que tendría que haberme disculpado porque él tuvo que aguantarme. No lo entiendo, fui una buena novia y no soy de esas tóxicas que les da por perseguir. No sé si bloquearlo porque ya me tiene cansada”.