“Llevo una herida abierta en mi corazón. Resulta que estaba saliendo con alguien y me dijo que no estaba listo para iniciar un noviazgo, pero esa misma semana me di cuenta que tenía una novia con la que acababa de empezar y esto me tiene muy dolida. No lo supero y quisiera buscarlo para que me aclare las cosas”.