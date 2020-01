“Recientemente inicié una relación de pareja con una persona muy bonita y agradable, pero me di cuenta que tiene dos hijos con mujeres diferentes. Él no me había contado nada y no quiero esto para mi vida, así que lo terminé. El problema no es que tenga dos hijos, sino que no me lo contara. Lo peor es que al principio lo negó, pero lo aceptó cuando le enseñé un pantallazo del Registro Civil”.