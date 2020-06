“Debido a la pandemia no he visto a mi novio. Yo he estado muy pendiente de él, pero siento que él no se compromete igual. Me dice que retomemos la relación cuando todo esto pase. Ya tenemos un año de noviazgo y me está proponiendo terminar para ver si en enero nos podemos ver o no. Para mí esto no es válido porque creo que tenemos que enfrentar las cosas juntos. Yo no acepté y me terminó”.