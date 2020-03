2. Establecer una relación que a los dos meses inicia un proyecto de convivencia y estando juntos se rompe la estructura de comunicación, no se asume la responsabilidad financiera, no hay una sana distribución de tareas, no hay un diálogo abierto que permita la solución de problemas, no habla con usted y constantemente le dice que no sabe que quiere, la pregunta es: ¿realmente con este perfil visualiza una posibilidad real de matrimonio?