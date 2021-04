Esto no es sencillo de digerir, pero las personas hacen cambios emocionales y muchas veces no logran entender por qué los hacen, pero hay que asumir las decisiones no desde lo que la otra persona hizo, sino desde usted. ¿Usted podría seguir con una persona que hace estos cambios abruptos, que no le da opción de resolver y plantear otras alternativas?