“Estoy atravesando un momento muy difícil y me siento defraudada. Mi esposo incurrió en una infidelidad, estuvimos separados y lo perdoné. Yo no toco el tema, pero él se volvió un hombre frío y distante. En estos días me dijo que para él es muy difícil porque a mí me quiere y a ella la ama, pero que había decidido quedarse conmigo porque con la otra dice ya no tiene ninguna posibilidad. Le dije que así no puedo seguir”.