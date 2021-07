“Me divorcié hace ocho meses y mi exesposo no deja de escribirme”

“Me divorcié hace ocho meses y estoy muy tranquila, pero me causa mucha molestia que mi exesposo todos los días me escribe: “¡Hola, mi amor!” “¿cómo estás?”, “no dejo de luchar”. Lo interesante de esto es que no lo veo desde el día que firmamos el divorcio, pero me pasa mandando fotos y me dice que ahorita está con otra mujer, pero para no estar solo porque me sigue esperando. Estoy cansada de esta situación”.

1. Cuando se habla de poner límites, muchas veces se piensa que los demás deben hacer las cosas de determinada manera, cuando en realidad los límites se los pone usted. Si usted está atravesando un divorcio consciente y se siente feliz, pero la estructura de comunicación de su exesposo le fastidia, entonces llegó el momento de cortar, bloquear o dejar de lado este proceso de comunicación.

2. A veces en un proceso de divorcio o de separación hay que mantener la comunicación, por los hijos especialmente, pero ya firmado el divorcio y dejando todo claro en el papel, entonces, no hay una razón por la cual usted tenga que sostener una comunicación que le causa tensión.

3. Aquí el tema no es analizar por que él dice que la ama, la piensa y la extraña. Hay algunas preguntas muy simples: ¿usted cree que esta es la base para crear una posibilidad?, ¿considera que esto le da estabilidad emocional?, ¿cree que le beneficia mantener este círculo de comunicación?

4. A veces se necesita que la expareja deje de hacer cosas para estar en paz, pero aquí el tema es: ¿qué va a hacer usted?, ¿qué límites va a establecer? Tome decisiones y concéntrese en avanzar en su vida.

5. Es momento para reconocer que el divorcio ya está establecido, no para analizar qué fue lo que les pasó. Eso es parte de una fase del proceso, pero cuando se ha firmado, se negoció y se cerró, lo que sigue es preguntarse, ¿hacia dónde va?, ¿qué estilo de vida va a establecer? Ahora le corresponde crear una evolución emocional constructiva.