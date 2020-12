“Recientemente firmé mi divorcio, pensé que me iba sentir bien, pero hay algo que no me deja en paz, no me siento del todo bien, me da mucha tristeza que las cosas hayan terminado así. Duramos solo dos años casados. Terminó porque él al final no quería seguir, de hecho me confesó que en realidad nunca quiso casarse, que fue algo precipitado”.