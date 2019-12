“Estoy saliendo de mi divorcio y la verdad me siento muy bien con la decisión que tomamos mi exesposa y yo porque al final no funcionamos. Ella me fue infiel, la perdoné dos veces y ya lo acepté, pero ahora ella me escribe para todo y pretende que yo esté ahí para ella para resolverle cosas y como no le contesto se enoja o me manda mensajes con mis dos hijos, los cuales son mayores. ¿Estaré bien?”.