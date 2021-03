“Me divorcié hace años porque mi exesposo no tuvo reparo en hacer lo que le daba la gana, lo controlaba todo y permití que me arruinara la vida. Me divorcié y me costó muchísimo, pero me duele saber que ahora anda con otra mujer haciendo lo que nunca hizo conmigo. No entiendo por qué estas cosas me siguen doliendo. Desde que me divorcié vivo con mis hijos, todos ya son adultos, profesionales, tienen su vida y yo paso encerrada en la casa”.