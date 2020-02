“Durante 30 años he vivido en una indiferencia absoluta por parte de mi esposo, le he perdonado infidelidades y he aguantado su carácter, pero me cansé y le pedí que se fuera. Lo hice porque él me dijo que no me amaba y que estaba conmigo porque no se quería ir de la casa, pero ahora no deja de decirme que quiere volver. Esto empezó después de que le puse la pensión, momento en el que sí empezó a hablar de amor. Él dice que le dé una oportunidad, pero como no se la doy me trata muy mal”.