“Sé que mi pareja me revisa el celular constantemente, aunque he sido una persona muy fiel con ella y no le he dado motivo alguno. Me di cuenta porque estábamos haciendo unas fotos con el teléfono de ella y me encontré que tiene muchísimos pantallazos de mis conversaciones. Noté que lo hace con mis contactos de mujeres, sean amigas, familia, gente del trabajo, de la universidad u otros ambientes. Por cosas de la vida me enteré que ella les escribe preguntando qué tipo de relación tienen conmigo, les dice que traten de alejarse de mí y ahora entiendo el porqué hay un montón de amigas que se han ido alejando. Hablé con ella de esto y dice que no ve nada malo, que si ‘esas viejas’ son más importantes que ella, que ya sabe qué tipo de hombre soy. Además, me dijo que si me enojo por esto es porque quiero ocultar algo. No quiero vivir así, por eso la terminé ese mismo día y ahí me anda buscando”.