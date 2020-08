“Le causé muchas molestias a mi esposa y ella ya no quiere nada conmigo. No le hablé durante dos meses porque estaba muy enojado, no la llamé a ella ni a mis hijos, ni aporté nada en lo económico, pero ahora que me siento bien, la busqué y no me contestó. Un abogado me llamó para enviar una propuesta de divorcio y no lo puedo aceptar. Mis hijos son grandes y tampoco me hablan, así que hablé con mi mamá, que tiene muy buena relación con mi esposa y mis hijos y me dice que perdí a una buena mujer”.