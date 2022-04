“Me gusta mucho una compañera de trabajo, pero tiene novio”

“Me gusta mucho una compañera de trabajo, nos llevamos muy bien y ella es muy amable conmigo, por lo que la siento muy cercana. Entre nosotros no ha pasado nada y no le he dicho lo que siento. Ella tiene pareja y siempre habla de su novio, pero me pregunto si yo podría ser correspondido. Ella es muy especial, quizá me está enviando un mensaje y no quiero dejar pasar la oportunidad”.

(Shutterstock para EF/Shutterstock)

1. Amabilidad, cortesía, buen trato, escuchar, tener temas en común o pasarla bien son sinónimos de agrado, pero no son suficientes para pensar que una persona, quien además tiene una relación de pareja, pretenda algo con otro ser humano.

2. Es muy importante hacer una revisión de sus categorías de interpretación, ¿qué pasa con ella que me trata tan bien? No es un criterio único, como para concluir que ella siente algo por usted. La realidad es que ella se mueve dentro de una norma social de cortesía, de un ambiente laboral.

3. ¿Qué pueda sentir ella? Su conducta habla de amabilidad, de integración y esto no es la antesala de una posibilidad de relación. Es muy importante que usted analice por qué el buen trato, la atención y la cortesía le hacen creer que está frente la posibilidad real de estar con una persona y que según sus conclusiones siente algo por usted, aún cuando ella no lo expresa y está en una relación.

4. Revise a profundidad desde dónde interpreta los hechos, clarifique por qué una circunstancia como esta le mueve el piso. Puede que todo esto le resulte agradable y que el perfil de ella, su forma de ser le resulten atractivas y adecuadas, pero pareciera ser que las condiciones no hablan de la posibilidad de relación. Le conviene detenerse y hacer un análisis objetivo.

5. A veces hay circunstancias que mueven las emociones y le hacen albergar aspiraciones, pero no necesariamente son ciertas. Piense muy bien las cosas, pues esto podría dañar una sana relación laboral. Quizá sea el momento de buscar ayuda y analizar a fondo qué pasa con usted.