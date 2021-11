“Me ha costado mucho superar a mi ex. Nos dejamos de ver durante un año porque él me bloqueó de todo, pero hace unos días lo vi y noté que perdió peso, cambió muchísimo su corte de pelo y físicamente se ve muy bien, porque está muy atlético. Poco después nos vimos, hablamos, nos acostamos y cuando le pregunté si esto significaba algo para él me dijo que no, que son cosas que pasan. Yo a él lo quiero esperar y no me importa que me ignore”.

1. Hay que tener mucho cuidado con la expresión: “lo voy a esperar”, pues a través de esta muchas veces lo que se hace es resistirse a una realidad que le define claramente lo que está pasando, pero como se asume que no lo entiende, entonces se expone a situaciones sobre las cuales podría definir posiciones menos complejas, pero que la afectan.

2. Usted dejó de hablar con él durante un año porque la bloqueó y dice que no ha podido superarlo al 100%, pero se reencuentra con él y le resulta aún más atractivo y tuvieron sexo, aunque él abiertamente le dice que esto solo fue un momento, entonces, ¿qué es lo que no entiende? Cuando alguien no entiende o no quiere entender y sigue cultivando expectativas que están fuera de la realidad, se puede sujetar a aspiraciones que solo van a contribuir a la frustración, por tanto, si esto es así, usted debería buscar terapia.

3. Cuando la negación de la realidad se convierte en la norma de interpretación, se van a crear falsas expectativas y en su caso pareciera ser que él efectivamente terminó con usted, por lo que hay un tema de su lado que se debe resolver y asumir. Debe revisar su proceso de duelo, ya que esto es realmente esencial

4. Revisar por qué se aferra a una realidad que no concuerda con sus aspiraciones es fundamental para poder tomar decisiones equilibradas, pues esperar, sin que la realidad le diga que la otra persona está en la misma frecuencia no tiene mucho sentido. ¡Busque ayuda!