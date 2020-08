“Vamos a tener nuestro primer bebé, faltan dos meses, pero me he sentido muy triste porque imaginaba mi embarazo muy diferente. Mi esposo y yo estamos muy felices por el bebé, pero no hemos visto nadie, no vamos a hacer té de canastilla, tampoco hemos tenido la oportunidad, por los cierres y los horarios de trabajo de mi esposo de comprar cositas o prepararnos de forma diferente. Mis amigas me han propuesto hacer un té virtual, pero eso no me gusta. Todo esto me pone muy triste”.