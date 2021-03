“Soy ama de casa y tomé un curso de fotografía, ya que tengo habilidades manuales y he empezado a ganar buen dinero, aunque hay meses que no sale nada. Durante años he hecho todo en la casa, pero ahora mi esposo dice que debería darle la mitad de lo que gano en fotografía, porque por años me ha mantenido. Fue él quien me dijo que dejara estudiar y que medicara a los hijos. Esto llegó al punto que nos separamos y le voy a meter el divorcio, porque no puedo estar con una persona que no me valora. Él gana muchísimo, pero me salió con una proyección de lo que le debo luego de nueve años de matrimonio”.