“Me ilusioné muchísimo, pero luego me dijo que estaba buscando olvidar a su ex”

“Conocí a una persona en la plataforma Bumble (aplicación de citas en línea), empezamos a chatear y sentí que había mucha química entre nosotros, luego nos vimos en varias oportunidades y la pasamos bien. Yo me ilusioné muchísimo, pero me dijo que estaba buscando olvidar a su ex y me dejó de hablar. Yo creí que había conocido a una persona muy especial”.

1. Al margen de que este contacto sea a través de una red social o de una aplicación, todo proceso de interacción, cuando hay atracción, debe estar orientado primero a conocerse, procurando que por encima de la atracción se haga una elección consciente; es decir, una cosa es conocer para evaluar y vincularse y otra definir estar con una persona, que apenas conoce, porque le agrada.

2. Sobre la marcha de este proceso, la otra persona abiertamente le dice que estaba conociendo gente para olvidarse de su expareja y decide no seguir el contacto, eso está muy claro y no hay mucho más que entender. La persona se fue y su intencionalidad no concuerda con sus aspiraciones de construir una relación.

3. Como siente que hay química, la pasa bien y las cosas funcionan, usted pensó que estaba construyendo una relación, lo cual es esperable. Es posible que se estén moviendo por atracción, por simpatía, quizá porque hay una disposición positiva de ambas partes y esto crea buenos y bonitos momentos, pero esto no es suficiente para conocer las posibilidades reales de establecer una relación.

4. Hablar, salir, reírse, quizá tener algunos intereses en común, no son sinónimo de claridad en cuanto a la posibilidad real de establecer una relación, esto requiere tiempo y se debe ir despacio para que las cosas puedan funcionar. La invito a que vea los hechos, porque él fue muy claro.

5. Esta persona se sinceró, bloqueó la comunicación y a usted le corresponde entender que él estaba en otra frecuencia y seguir con su vida y abierta a nuevas oportunidades.