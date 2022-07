“Me invitó a ir a su apartamento, me negué y me bloqueó de todo”

“Es muy duro que una salga con alguien y que de un momento desaparezca. Fuimos a tomar café, luego de chatear casi un mes por Instagram, él me dijo si quería ir a su apartamento, pero le dije que quiero llevar las cosas con calma, me llevó a mi casa y luego me bloqueó de todo. Esto me roba la paz”.

1. Hay muchas situaciones que roban la paz y no ayudan a cerrar un tema. Esto es agotador y desgastante, sobre todo cuando sepierde de vista que hay temas que no están bajo su control. Ese diálogo interno se vuelve infinito. Los pensamientos repetitivos toman una buena parte de su día, creando una sensación de preocupación, tensión, agobio y cuesta encontrar la salida.

2. Normalmente cuando una persona se preocupa de forma tal que piensa lo mismo una y otra vez, como una verdad, revestido de angustia y preocupación, se analizan las cosas desde las emociones, lo cual complica la comprensión de los hechos. Los hechos son la norma para saber si su pensamiento es objetivo, ya que centrada en la emoción como única norma de análisis, se crea un componente emocional negativo, por tanto, las ideas se tornan, circulares y repetitivas.

3. ¿Sus temas repetitivos están ajustados a la realidad? Revisar si su sistema de pensamiento hace referencia a la realidad presente podría ayudarle a alivianar la carga. Muchas veces su sistema de pensamiento es el resultado de eventos pasados y una mala integración de la historia afectiva, creando situaciones muy complejas que solo pueden ser resueltos por cada persona. Es bueno que busque ayuda.

4. El papel de las heridas emocionales es importante, ya que es uno de los disparadores que nutren y dan cuerpo a los patrones de pensamiento que tienden a agobiar a una persona.

5. Hay patrones de pensamiento que son resultado de una formación asociados al cómo ha asumido su historia, lo cual genera incertidumbre emocional y pueden provocar estructuras de análisis circulares que también deben ser revisadas.

6. Es muy importante que tome papel y lápiz para que escriba cuál es el factor detonante de este sistema de pensamiento, qué alimenta sus ideas, de qué manera te impacta y qué alternativas de solución hay.