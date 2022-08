“Me irritan algunos temas con respecto a mi pareja”

“Me incomodan, me molestan y me irritan diversos temas con respecto a mi pareja”.

“Me incomodan, me molestan y me irrita diversos temas de mi pareja", dice la lectora.

1. Ante cualquier situación se tiene que reconocer que se dispara un eje emocional, el tema no es lo que usted pueda hacer a partir de esa primera impresión. Si una persona ante una complicación en sus relaciones se queda con el: “a mí no me gusta”, “a mí me molesta”, “yo no soporto tal cosa”, se crean sesgos negativos que contribuyen a un ambiente tenso e imposibilita el análisis.

2. Frente a cualquier situación las preguntas deben ser: ¿su molestia es subjetiva?, ¿esa impresión que tiene es un buen fundamento?, ¿sus argumentos son válidos? Hacerse estas preguntas es importante porque no puede decir solo: “a mí no me gusta y punto”, centrarse en un punto de vista inflexible lo que genera son bloqueos en la comunicación.

3. Es cierto, hay cosas que no le van a gustar, pero se ha sentado a analizar por qué estas cosas que no le gustan tiene que asumirlas como una molestia. Quizá hay otros puntos de vista, ya que a veces se tienen ideas muy rígidas, cuadradas, posiciones inflexibles sobre las cuales no hay análisis, pues se crea una impresión y desde ahí hay una imposición porque no le da la gana ceder o escuchar”.

4. Cada vez enfrente a la vida desde una posición cerrada e inflexible, agote las vías de comprensión y al hacerlo va a experimentar muchas emociones, entre ellas frustración, enojo, tensión, y mucho más. Desde acá las cosas no van a funcionar.

5. Al enfrentar un desacuerdo en sus relaciones interpersonales, antes de centrarte en: “a mí no me gusta”, tiene que hacer una revisión respecto a la objetividad de su posición y a la larga podría descubrir que desde la comprensión, la escucha, la negociación, existe la posibilidad de construir una posición más flexible, que le posibilite pasar la página y establecer límites, pero no bajo un estado de tensión, que le hace vivir en una montaña rusa emocional.