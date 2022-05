“Me molesta mucho el manejo que hace mi novio de las redes sociales”

“Me molesta mucho el manejo de redes sociales que hace mi novio, siento que pasa mucho tiempo con eso y me genera dudas porque las páginas que sigue no me gustan y hay mucha gente que está ahí que yo no conozco. Me molesta que él dice que no ve ningún problema y que él nunca me dice nada de mis redes. Quiero proponerle compartir las claves a ver qué me dice”.

1. Cuando se habla de redes sociales, el manejo del tiempo tiene que ser proporcionado y balanceado en las múltiples facetas que tiene un ser humano: pareja, familia, trabajo, descanso, entretenimiento. Lo ideal es que el mundo virtual no lo absorban de manera desproporcionada.

2. A la par de la redes sociales tiene que existir una estructura de confianza y confiar en el proyecto de pareja que están viviendo. Si la relación de pareja es sólida, estable y sana, se dará una sensación de paz interior y no tiene por qué desconfiar del manejo de redes sociales que hace su novio.

3. Hacer un balance entre el uso de redes sociales y el tiempo de pareja es fundamental, pero también reconocer el derecho a la privacidad que tiene todo ser humano de administrar sus redes sociales.

4. Alimentar dudas y complicaciones que no tienen sustento en los hechos, la llevan a la desconfianza y puede ser un camino muy tortuoso y complejo. Cuando se habla de confianza se habla de creer en la otra persona. Hoy hay multiplicidad enorme de líneas temáticas en redes sociales y se debe aprender a vivir con ello desde el respeto a la privacidad de cada ser humano y no ver en esto un estructura de desconfianza.

5. No obstante, el uso del tiempo y la proporcionalidad debe estar asociada al respeto a los diferentes espacios que ustedes tienen como personas y a los acuerdos que hayan establecido como pareja, porque no pueden leer con desconfianza si la relación, a través de la interacción cotidiana, les genera una percepción de estabilidad. Ser muy objetiva en su análisis le permitir evitar caer en discusiones sin sentido o alimentar fantasmas que poco aportan a la relación.