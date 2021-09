“Me molesta mucho que a veces lo siento como muy atento”

"Creo que el problema soy yo, él me ha dicho que me siente fría y distante, le he dicho que eso es lo que hay", cuenta la lectora. "Creo que el problema soy yo, él me ha dicho que me siente fría y distante, le he dicho que eso es lo que hay", cuenta la lectora.

“Hace tiempo terminé una relación, pasaron varios meses y conocí a alguien. Me parece buena persona, pero me molesta mucho el hecho de que a veces lo siento como muy atento, constantemente me dice que hagamos cosas y eso a mí me irrita mucho. Creo que el problema soy yo, él me ha dicho que me siente fría y distante, le he dicho que eso es lo que hay, en este momento soy así y que se tiene que acomodar”.

1. Es muy importante tener claro que cuando elegimos estar con una persona, tenemos que saber que no se puede vivir una relación bajo la imposición del criterio de uno de los dos, porque toda relación es una construcción de dos personas.

2. Usted dice que quiere mantenerse distante o fría, que eso es lo que hay y pretende que él se ajuste. Creo que la invitación es a que usted revise a profundidad si está o no lista para tener una relación, porque establecer un proyecto desde la contradicción, normalmente no da un buen resultado. Claramente tenemos derecho a plantear lo que nos gusta, lo que deseamos y cómo nos vemos en una relación, pero no desde la imposición de uno sobre otro.

3. Si esta persona, al hablar con usted, lo que pretende es hacer una revisión de la frecuencia afectiva, la comunicación, la administración del tiempo, le plantea que se revise el cómo se está llevando la relación y su respuesta es simplemente así soy yo, es posible que se camine sobre la tierra de la contradicción.

4. No se trata de complacer o ajustarnos a los requerimientos de una persona cuando estamos en una relación de pareja, sino de una construcción, donde ambos, a partir de sus expectativas, dialogan y se acercan, desde ahí se hace una construcción del estilo de relación que se desea, pero tomando en consideración el punto de vista de ambos, de lo contrario, el pronóstico podría ser reservado.