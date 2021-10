“Me parece injusto que ahora no quiera nada conmigo, porque ella sabía que no soy cariñoso”

El cariño y los detalles alimentan la relación. El cariño y los detalles alimentan la relación.

“Acepto que he sido un hombre muy indiferente, poco detallista y creo que mi esposa tiene razón por sentirse frustrada debido a eso, pero que me salga que ya no quiere nada, me parece injusto porque ella sabe que yo no soy cariñoso y que he sido muy responsable en lo económico”.

1. Está muy bien que una persona adulta asuma su responsabilidad y que le dé cuerpo a una relación, pues las estructuras de responsabilidad implican muchas obligaciones, económicas, administrativas, de trabajo en casa, etc.

2. No obstante, si bien es cierto que esto merece reconocimiento, validación e incluso agradecimiento por parte de ambos, el afecto también requiere ser alimentado y para que se pueda fortalecer.

3. Ser responsable es un eje vital en una relación y tiene la misma importancia y el mismo valor que el eje expresivo, que es el que posibilita qué también la motivación se mantenga fuerte y renovada. Las expresiones de afecto verbales, materiales y de cariño, alimentan la cercanía, la sensualidad, le dan sustento a lo erótico, crean camaradería y estimulan la amistad, la naturalidad en una relación, omitir este eje crea un vacío en un vínculo afectivo.

4. Ser responsable es muy importante, pero también es un deber en toda relación el trabajo consciente hacia la estimulación afectiva, para que haya una base sólida en una relación, porque se tiene que tener una visión integral para un proyecto de relación de pareja.

5. Pensar únicamente que una relación se alimenta desde la responsabilidad financiera, el trabajo, o la cooperación en casa, esto no nutre al 100% todas las áreas de una relación. Es momento de que usted revise su expresión “yo no soy así”, ya que esta posición inflexible tarde o temprano genera frustración, porque se imposibilita un diálogo, debido a que no importa lo que digan los demás o el análisis que se haga, su respuesta es “yo soy así”. Revíselo.