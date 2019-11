“Por años luche por mi matrimonio hasta que ya no pude más. Él siempre estuvo con otra persona y yo lo sabía, me acostumbré a esto y aún así no me importó, porque luché. No obstante, un día le dije que ya no podía vivir así y simplemente tomó sus cosas y se fue a vivir con la otra persona. Me mandó el divorcio y lo firmamos. Me parece injusto que después de tanto sacrificio él simplemente se fuera”.