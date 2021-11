“Estaba en una relación en la que no me sentía bien y lo terminé. Rápidamente entré en otra relación, pero tampoco me siento contenta. Además, no me siento cómoda, porque él es muy absorbente y quiero ir despacio, pero no lo entiende y me pasa celando porque dice que todavía amo a mi ex, con el que estuve siete años. Cuando terminé en menos de un mes había empezado la nueva relación, así que no sé si estoy lista para estar con otra persona”.

1. No se puede decir que después de determinada cantidad de tiempo se está listo para una nueva relación, porque no es solo un tema de tiempo, sino de elaboración de un proceso de duelo, a la par de un proceso de desarrollo personal, que le permita tener claridad y estabilidad a este nivel.

2. Usted es la que define si continúa o no, o si mantiene este esquema de contradicción en su actual relación, pero luego de siete años de relación, iniciar una nueva experiencia de pareja con menos de un mes de haber terminado, claramente deja una serie de vacíos que pueden crear curvas de contradicción emocional.

3. Para estar lista se requiere certeza, convicción, claridad, haber integrado la ruptura, revisar su estructura social, definir muy bien qué fue lo que pasó, qué aprendió, de manera tal que la siguiente relación pueda ser más madura y estable. Pero, si esto no se da se le complica un poco la vida.

4. Toda persona requiere no solo darse un tiempo entre una relación y otra, sino que debe darse espacio para revisar el concepto de relación y de amor que tiene, definir muy bien el perfil de la persona que busca, si hay estructuras de dependencia emocional o conductas que pueden ser sujetas de modificación. Por ejemplo: celos, control, mal manejo del enojo u otras. Migrar de una relación a otra de forma muy impulsiva, sin darse un espacio al crecimiento personal, no siempre tiene un pronóstico de éxito. Usted debe analizar el fondo de sus decisiones.