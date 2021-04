“Mi novio me ha tratado de insoportable a lo largo de varios años en la relación, pero hoy entiendo que no es así y que él es una persona muy complicada, que me culpabilizaba por todo. Lo terminé y durante casi mes y medio no me dejó en paz, lloraba y me rogaba. Regresamos, pero me di cuenta que mientras decía que me amaba, estaba con otra persona. Me cuestiono si darle una segunda oportunidad fue prudente, no me siento feliz, él es igual y yo más insegura ante sus duras críticas”.