“Perdí mi empleo formal por la pandemia y en estos meses he hecho diferentes cosas y logrado sostener a la familia y de una u otra manera. He mandado montones de currículums, he tocado muchas puertas, pero mi esposa me presiona y dice que tengo que tener trabajo para diciembre, pero no ve que hago trabajos de construcción, pintura, mandados, compro y vendo cosas, y hasta tenemos unos pequeños ahorros. Esta presión me tiene enfermo, al punto de que ni nos hablamos”.