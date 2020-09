Que vida más complicada la mía. Empecé una relación con un hombre casado, que me juraba que estaba separado, pero que vivía bajo el mismo techo de su ex, en un cuarto aparte y que no podía irse. Pero en ese proceso ha pasado ya algunos años, incluso ha tenido dos hijos con ella. Él lo que me dice es que se los debía a ella, pero al final no toma ninguna decisión. Cada vez nos vemos menos, cuando yo trato de alejarme y empiezo conocer a otra persona, él aparece, pero al final no pasa nada.