“Me resiente que mi suegra sea muy demandante. Mi esposo es el hijo menor y tiene dos hermanos pero todo le corresponde a él. No es que mi suegra tenga algún problema económico o de salud, es que lo llama para todo, reparaciones, mandados y citas médicas. Desde hace años nosotros no salimos sin ella. En este momento mi esposo prácticamente está viviendo con ella porque dice que le da miedo dormir sola, tiene 56 años, y no quiere contratar a nadie que la cuide. Hay meses que nos vemos solo los domingos en la casa de mi suegra. Ya no puedo con esto”.