“Me resulta muy incómoda la relación que tiene mi novia con el padre de sus hijos, siempre que llego él está ahí, se queda hasta muy tarde, ella tiene que estar avisándole si salimos o con quién va, él le dice que es por el tema de los chiquitos, que si pasa algo, él tiene que saber, pero él es todo lo contrario, no le da ningún tipo de información, con decirle que ella ni siquiera sabe dónde vive. Yo le he dicho que me parece muy bien que él se involucre en la vida de los hijos, pero que tiene que haber ciertos límites, pero ella dice que es imposible que las cosas sean así porque él es muy difícil y ella prefiere acomodarse a lo que él dice”.

1. Toda relación con una persona que tenga hijos de relaciones previas y que tenga una relación directa con el padre o la madre de los hijos, tiene que comprender que existirán siempre procesos de comunicación e interacción.

2. No obstante, usted tiene razón en cuanto que una paternidad o maternidad, cuando no se es pareja, tiene que tener límites, de manera tal que se puedan estructurar muy bien los espacios de interrelación entre todos los actores, es decir, que haya espacios con la nueva pareja y los hijos, espacios de los padres con los hijos sin la nueva pareja, cada uno en su espacio, en fin, esto debe estar en balance y lo ideal es que haya una muy buena planificación, porque a mayor estructura, hay mayor probabilidad de estabilidad emocional.

3. La maternidad y la paternidad no supone la invasión del espacio habitacional o la supervisión continua del espacio privado de una madre o un padre en torno a las actividades que haga con su nueva pareja, esto forma parte del espacio privado que se debe ir asumiendo.

4. Establecer acuerdos en beneficio de los menores y que estos beneficien también a la nueva relación es fundamental, es muy importante que se establezcan límites de tiempo y de despacio, con el objetivo de reorganizar la vida sin mayores complicaciones y, en esto, todos los adultos deben colaborar, si hay una estructura de imposición cabe la posibilidad de que existan tensiones que progresivamente pueden afectar todos los niveles de relación de una familia mixta. Es muy importante apelar a la sensatez, la prudencia, el respeto al espacio personal y al espacio de interrelación con los hijos.