“Me rompe el corazón”: Jennifer Grey, ex de Johnny Depp, sorprendió con su declaración

La actriz estadounidense Jennifer Grey aseguró que le duele la situación que enfrenta su ex. GDA/La Nacion

La actriz estadounidense Jennifer Grey, recordada por su papel protagónico en la icónica película Dirty Dancing (1987), habló sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y aseguró que la situación le “rompe el corazón”.

Grey tuvo una relación con el protagonista de Piratas del Caribe en 1989. La impresión que le quedó de Depp es la de un hombre “divertido, dulce, encantador, estrafalario, raro, tan único” , tal como lo describió en la entrevista con Rachel Lindsay, en el programa de televisión Extra .

“Cuando escucho la forma en que lo describiste entonces, ¿te sorprende lo que escuchás o ves sobre él ahora?”, le preguntó la conductora. “No lo conozco, no lo conozco desde hace 30 años”, aclaró la actriz . Y sostuvo: “Todo esto me entristece enormemente, son personas que se dañan y se siguen dañando mutuamente. Me rompe el corazón”.

Amor fugaz

El amor entre Grey y Depp nació luego de que el representante de la actriz le organizara una cita “a ciegas” con el actor en 1989, cuando tenían 29 y 26 años respectivamente . Apenas dos semanas después de ese primer encuentro, ya estaban comprometidos.

En sus flamantes memorias, “Out of the Corner (Fuera de la esquina), la protagonista de Dirty Dancing aseguró que su ex era muy celoso y que el noviazgo “terminó tomando un giro oscuro” con el correr del tiempo . “Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos reímos a carcajadas, hicimos pausas para fumar a mitad de camino... Él era ridículamente hermoso, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, recordó la actriz.

Los actores tuvieron una relación fugaz y se habían comprometido a los pocos días de andar. GDA/La Nacion

Además, juntos decidieron adoptar una perrita a la que trataban como una hija.

“Era nuestra bebé de práctica y quien me hacía gran compañía cuando Johnny tenía que viajar fuera de la ciudad”, relató Grey.

Con el correr del tiempo, el comportamiento de Depp se volvió errático.

“Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares, escaramuzas con la policía... “, describió .

Jueza cansada

El juicio iniciado por Johnny Depp, en donde le reclama a su exesposa Amber Heard, una compensación por 50 millones de dólares, ha dejado varias perlitas desde que comenzó semanas atrás.

Esta vez fue protagonista la jueza al viralizarse una expresión que realizó mientras escucha atentamente a ambas partes a lo largo de esta instancia judicial.

La cara de la jueza se volvió viral en redes sociales. GDA/La Nacion

En las imágenes, la jueza Penney Azcárate del tribunal del condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos, otorgó unos minutos de receso y no se percató de que las cámaras la enfocaban a ella y empezó a hacer caras de cansancio.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por un usuario que sigue de cerca todo lo que sucede en el juicio y hacen pensar que ya está agotada.