“Quiero contarle que estaba saliendo con un muchacho y sentía que había semanas que estaba muy apuntado y otras en las que se despistaba mucho, así que como no estoy para perder el tiempo me senté, lo confronté y le dije cuáles son mis expectativas y me dio la razón. Llevamos una temporada muy estable y bonita. Antes yo no era de hablar, pero he aprendido mucho con esta columna”.