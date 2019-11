“Siento que ya no puedo más, estoy desgastada, harta, cansada... Estaba con una persona que quiero mucho, pero es muy irresponsable con su dinero, es alcohólico y no quiere ayuda, esto hace que tengamos una vida muy difícil. Él ya se fue de la casa, yo tomé la decisión de seguir adelante sola, con mis dos hijas, pero hay momentos en los que me siento culpable y a la vez me siento muy bien”.